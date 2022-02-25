Украинских игроков могут исключить из лимита на легионеров в Польше

С таким предложением выступил Цезари Кулеша

  • 25.02.2022 15:26
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Украинских игроков могут исключить из лимита на легионеров в Польше
© Getty Images/Global Images Ukraine. Цезари Кулеша

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша выступил с предложением не учитывать украинских игроков в лимит на легионеров, чтобы дать им возможность найти новые клубы в то время, когда соревнования в Украине приостановлены:

«На ближайшем заседании правления союза я вынесу вопрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях.

Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время».

Вчера Польша требовала от УЕФА ввести санкции против России.

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 25.02.2022 15:34
    0
    Англія, Польща, Канада-ось ті, хто на ділі хоть щось робить для України, а не бла-бла-бла.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности