Украинских игроков могут исключить из лимита на легионеров в Польше

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша выступил с предложением не учитывать украинских игроков в лимит на легионеров, чтобы дать им возможность найти новые клубы в то время, когда соревнования в Украине приостановлены:

«На ближайшем заседании правления союза я вынесу вопрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях.

Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время».

Вчера Польша требовала от УЕФА ввести санкции против России.