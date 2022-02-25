Украинских игроков могут исключить из лимита на легионеров в Польше

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша выступил с предложением не учитывать украинских игроков в лимит на легионеров, чтобы дать им возможность найти новые клубы в то время, когда соревнования в Украине приостановлены:
«На ближайшем заседании правления союза я вынесу вопрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях.
Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время».
Вчера Польша требовала от УЕФА ввести санкции против России.
Источник — Twitter
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