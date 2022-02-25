Виктор ВАЦКО: «Канонада разбудила моего сына. Не до футбола»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил, что 24 февраля должен был выйти новый проект на его канале «Вацко Live». Но планы были сорваны подлым нападением Российской Федерации на Украину.

«Мы планировали выпустить пилотный выпуск нового проекта на канале «Вацко Live»… О футболе…

Но этот день — 24.02.2022 и 5 часов утра, когда канонада где-то неподалеку разбудила моего сына, я не забуду никогда…

Не до футбола…», — написал Вацко.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.