Юрий ВЕРНИДУБ: «Горжусь людьми, защищающими нашу страну»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.
«Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения сегодня (24 февраля – прим.) утром. Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину», – сказал Вернидуб.
Источник — Record.pt
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