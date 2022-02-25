Юрий ВЕРНИДУБ: «Горжусь людьми, защищающими нашу страну»

Наставник «Шерифа» поддержал украинских военных

  • 25.02.2022 14:48
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Горжусь людьми, защищающими нашу страну»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.

«Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения сегодня (24 февраля – прим.) утром. Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину», – сказал Вернидуб.

Источник — Record.pt

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