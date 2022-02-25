ВИДЕО. Игроки Металлиста: «Наши воины смогут защитить нашу страну»

Футболисты харьковского «Металлиста» поддержали украинцев после нападения Российской Федерации на Украину.
«Украина — «Металлист» с тобой!», — прокомментировал клуб свежий ролик.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — ФК Металлист
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