Иван ЗОТЬКО: «В нашей стране президенты меняются, не в России»

Футболист «Кривбасса» высказал свою гражданскую позицию

  • 25.02.2022 12:23
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Иван ЗОТЬКО: «В нашей стране президенты меняются, не в России»
© ФК Олимпик Донецк. Иван Зотько

Защитник «Кривбасса» Иван Зотько высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.

«Самая большая атака – информационная. В своем обращении Путин сказал, что защищает от «правящего режима» в Украине, убеждал россиян, что это было мимо нашей воли и власть захватили силой. Но! Как раз таки в Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси. У нас в стране был Майдан, который произошел из-за несогласия с действующей властью.

У нас не «режим», у нас действующая власть, которая всеми силами пытается сохранить мир и отстаивать границы нашего государства, установленные международным правом. Я пишу на русском языке, чтобы люди, которые владеют только этим языком смогли понять мою мысль и действовать! Слава Україні», - написал Зотько.

Источник — Sport.ua

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