Иван ЗОТЬКО: «В нашей стране президенты меняются, не в России»

Защитник «Кривбасса» Иван Зотько высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.

«Самая большая атака – информационная. В своем обращении Путин сказал, что защищает от «правящего режима» в Украине, убеждал россиян, что это было мимо нашей воли и власть захватили силой. Но! Как раз таки в Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси. У нас в стране был Майдан, который произошел из-за несогласия с действующей властью.

У нас не «режим», у нас действующая власть, которая всеми силами пытается сохранить мир и отстаивать границы нашего государства, установленные международным правом. Я пишу на русском языке, чтобы люди, которые владеют только этим языком смогли понять мою мысль и действовать! Слава Україні», - написал Зотько.