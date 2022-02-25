Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Самое страшное, что я ничего не могу сделать»

Алексей Дитятьев высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.
«Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут выехать, прячутся по подвалам. Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами.
Ком в горле. Слова закончились. Сил нам всем», - написал Дитятьев.
Источник — Instagram
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