Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Самое страшное, что я ничего не могу сделать»

Алексей Дитятьев высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.

«Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут выехать, прячутся по подвалам. Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами.

Ком в горле. Слова закончились. Сил нам всем», - написал Дитятьев.