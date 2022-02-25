Миралем ПЬЯНИЧ: «Дети не должны жить в таком кошмаре»

Полузащитник турецкого «Бешикташа» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался о российско-украинской войне, вспомнив, как пережил войну в Югославии.
«Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья. Дети не должны жить в таком кошмаре».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.