Миралем ПЬЯНИЧ: «Дети не должны жить в таком кошмаре»

Полузащитник турецкого «Бешикташа» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался о российско-украинской войне, вспомнив, как пережил войну в Югославии.

«Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья. Дети не должны жить в таком кошмаре».