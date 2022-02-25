ЛЕВЧЕНКО: «Ненавижу режим лицемеров и подхалимов, служащих одному демону»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.



«Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир. Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону.



Жестокий, трусливый, бессовестный. Наиболее предсказуемо то, что ранее использовалось Россией в других странах, сейчас происходит в Украине. В конце концов, Украина остается одна, и Европе нужно отстаивать ее. Так больно.



Искренний вопрос голландскому (европейскому) политическому истеблишменту. Какие санкции на самом деле помогли положить конец войне в Украине? 8 лет воевать, 8 лет убивать людей, 8 лет смотреть в другую сторону. Лицемеры», – написал Левченко в твиттере.