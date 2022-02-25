ФИФА: «Осуждаем применение Россией силы в Украине»

Международная федерация футбола отреагировала на полномасштабное вторжение России на территорию Украины.



«ФИФА осуждает применение Россией сил в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением. ФИФА призывает все стороны восстановить мир через конструктивный диалог. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.



По поводу футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией. Обновления, касающиеся матчей отбора ЧМ-2022, будут сообщаться в установленном порядке», – говорится в заявлении ФИФА.