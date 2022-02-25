Глава WADA: «Я решительно осуждаю российское вторжение в Украину»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.

«Хоть я и считаю, что спорт должен быть отделен от политики, но без мира просто нет спорта. Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение в Украину! В этом вопросе все спортивное сообщество должно быть едино», - написал Банька.