Глава WADA: «Я решительно осуждаю российское вторжение в Украину»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.
«Хоть я и считаю, что спорт должен быть отделен от политики, но без мира просто нет спорта. Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение в Украину! В этом вопросе все спортивное сообщество должно быть едино», - написал Банька.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.