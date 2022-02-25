Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!»

Бывший футболист «Спартака» и «Днепра» шокирован началом войны России против Украины

  • 25.02.2022 01:14
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Спартака», «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о начале войны Российской Федерации против Украины.

«Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю, что делать. Я опустошен.

ЧТО ЖЕ ВЫ, БЛЯДЬ, НАТВОРИЛИ?!», — написал Максим.

Стоит отметить, что Калиниченко живет в Москве.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Источник — Telegram

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