Алексей АНДРОНОВ: «Очень не хочется быть изгоем. Однако, видимо, придется»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о нападении России на Украину и его последствиях для России.

«Очень не хочется быть изгоем. Не по своей воле, не за то, что сделал ты. Не за «поссал в подворотне». Однако, видимо, придется...

Спасибо Валентине Терешковой. За все!...», — написал Андронов.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Мировое сообщество ввело против России жесточайшие экономические санкции. Также сообщается о скором переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге, в другую страну.