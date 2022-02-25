Алексей АНДРОНОВ: «Очень не хочется быть изгоем. Однако, видимо, придется»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о нападении России на Украину и его последствиях для России.
«Очень не хочется быть изгоем. Не по своей воле, не за то, что сделал ты. Не за «поссал в подворотне». Однако, видимо, придется...
Спасибо Валентине Терешковой. За все!...», — написал Андронов.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Мировое сообщество ввело против России жесточайшие экономические санкции. Также сообщается о скором переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге, в другую страну.
Источник — Telegram
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