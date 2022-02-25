Алексей АНДРОНОВ: «Очень не хочется быть изгоем. Однако, видимо, придется»

Российский комментатор поделился мнением о том, чем обернется для России война с Украиной

  • 25.02.2022 01:02
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  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Очень не хочется быть изгоем. Однако, видимо, придется»
© globallookpress.com. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о нападении России на Украину и его последствиях для России.

«Очень не хочется быть изгоем. Не по своей воле, не за то, что сделал ты. Не за «поссал в подворотне». Однако, видимо, придется...

Спасибо Валентине Терешковой. За все!...», — написал Андронов.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Мировое сообщество ввело против России жесточайшие экономические санкции. Также сообщается о скором переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге, в другую страну.

Источник — Telegram

(15 голосов)

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    Xron7777, 25.02.2022 01:26
    +3
    Хлопці,то жахіття яке відбувається на наших очах.а олексій красава.він завжди був патріотом україни.дивно що він ще не працює в незалежній.але і на віасат спорт він нас радує.
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