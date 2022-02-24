Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я горжусь каждым украинцем»

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал своих соотечественников в конце первого дня нападения России на Украину.
«Я горжусь украинской обороной, я горжусь национальной гвардией Украины, я горжусь своим президентом Владимиром Зеленским, я горжусь каждым украинцем. Я горжусь, что я — украинец.
Верьте в наших военных... Верьте в нашу несгибаемость.
Слава Украине», — написал Стаховский.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.