Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я горжусь каждым украинцем»

Украинский теннисист призвал своих соотечественников верить в армию

  • 24.02.2022 23:49
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я горжусь каждым украинцем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал своих соотечественников в конце первого дня нападения России на Украину.

«Я горжусь украинской обороной, я горжусь национальной гвардией Украины, я горжусь своим президентом Владимиром Зеленским, я горжусь каждым украинцем. Я горжусь, что я — украинец.

Верьте в наших военных... Верьте в нашу несгибаемость.

Слава Украине», — написал Стаховский.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Источник — Facebook

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