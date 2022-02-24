ФОТО. Клуб Супряги выступил в поддержку мира

Клуб итальянской Серии А «Сампдория» выступил в поддержку мира. Генуэзцы опубликовали фото своих игровых маек с надписью «Сампдория» за мир». Будут ли они использованы во время официальных матчей – пока не известно.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.