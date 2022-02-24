ФОТО. Славия Прага вышла на матч с футболками в поддержку Украины

Сегодня «Славия» Прага в рамках 1/16 финала Лиги конференций проводит матч против «Фенербахче». Чешский клуб устроил акцию в поддержку Украины.

Они вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью «мы стоим с Украиной». А украинскому защитнику «Славии» Тарасу Качарабе отдали капитанскую повязку: