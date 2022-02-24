ФОТО. Славия Прага вышла на матч с футболками в поддержку Украины

Тарас Качараба вышел с капитанской повязкой

  • 24.02.2022 22:57
  • 3012 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Славия Прага вышла на матч с футболками в поддержку Украины
© ФК Славия Прага

Сегодня «Славия» Прага в рамках 1/16 финала Лиги конференций проводит матч против «Фенербахче». Чешский клуб устроил акцию в поддержку Украины.

Они вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью «мы стоим с Украиной». А украинскому защитнику «Славии» Тарасу Качарабе отдали капитанскую повязку:

Источник — ФК Славия

(15 голосов)

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Комментарии
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    Rash VM, 24.02.2022 23:12
    +12
    Дякую СЛАВІЯ. Слава Україні. Смерть ворогам
    Ссылка
    online
    rus, 24.02.2022 23:14
    +10
    Дякуємо. От души.
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    BekXan, 24.02.2022 23:14
    +8
    В цей тяжкий час Україна побачила хто нам ворог ,а хто тварюки
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