Александр ПЕТРАКОВ: «Мы не опускаем руки, думаем об Украине»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сделал заявление по поводу ситуации в стране:

«Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу Армию и наше Государство. Мы на своей украинской земле и нам нечего бояться!

Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему Государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей. Но я верю, что после нашей скорой победы мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира.

Мы — вся Сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем по Украине! Слава Украине!».