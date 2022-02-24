Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мой народ и моя семья подвергаются опасности»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался о вторжении регулярной армии РФ в Украину.



«Ранним утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности. Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ», – написал Шевченко в инстаграме.