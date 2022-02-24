Тренер московского ЦСКА: «Нет войне»

39-летний член тренерского штаба московского ЦСКА Василий Березуцкий выступил против войны, которая Российская Федерация развязала против Украины.
«Нет войне», — написал Василий.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
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