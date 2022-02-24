Виктор ВАЦКО: «Мы на своей земле! С нами правда!»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко обратился к украинцам после начала войны с Российской Федерацией.

«Мы на своей земле!

С нами правда!

С нами Бог!

С нами наши мужественные Вооруженные силы Украины!

Мы выстоим!

Слава Героям, защищающим нашу землю!

Объединяемся! Держимся! Давайте помогать друг другу!

Украина — превыше всего!», — написал Вацко.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.