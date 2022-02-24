Виктор ВАЦКО: «Мы на своей земле! С нами правда!»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко обратился к украинцам после начала войны с Российской Федерацией.
«Мы на своей земле!
С нами правда!
С нами Бог!
С нами наши мужественные Вооруженные силы Украины!
Мы выстоим!
Слава Героям, защищающим нашу землю!
Объединяемся! Держимся! Давайте помогать друг другу!
Украина — превыше всего!», — написал Вацко.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
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