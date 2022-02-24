Виталий МИКОЛЕНКО: «Российская армия убивает мирных людей в Украине»

22-летний защитник ливерпульского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко хочет, чтобы весь мир знал, что российская армия убивает мирных людей в Украине.
«Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда!!!! Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ, и больно слышать встревоженные голоса моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям.
Я прошу весь мир помочь моей стране.
Я горд быть украинцем.
Слава Украине», — написал Миколенко.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
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