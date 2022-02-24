УЕФА обсудит дальнейшую судьбу российских клубов в еврокубках

Издание ESPN сообщает, что в пятницу УЕФА точно заберет у России проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Этот вопрос уже, по сути, решен, и организации осталось определить, в какой стране состоится решающий матч.

Кроме того, УЕФА рассмотрит вопрос исключения российских команд из еврокубков.

Плюс будет отдельно обсуждаться ситуация с участием сборной России в матчах плей-офф за выход на ЧМ-2022.