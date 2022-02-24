УЕФА обсудит дальнейшую судьбу российских клубов в еврокубках

Команды страны-агрессора могут выгнать из турниров

  • 24.02.2022 17:18
  • 1533 просмотра
  • 3 комментария
УЕФА обсудит дальнейшую судьбу российских клубов в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание ESPN сообщает, что в пятницу УЕФА точно заберет у России проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Этот вопрос уже, по сути, решен, и организации осталось определить, в какой стране состоится решающий матч.

Кроме того, УЕФА рассмотрит вопрос исключения российских команд из еврокубков.

Плюс будет отдельно обсуждаться ситуация с участием сборной России в матчах плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Источник — ESPN

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    nick07, 24.02.2022 17:33
    +1
    так і клуби агресора мали б викинути
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    ash, 24.02.2022 18:01
    0
    Отстранить от участия во всех турнирах пожизненно!
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    online
    Lulinnha, 24.02.2022 17:57
    0
    Зенитушку выкидывать можно сегодня.
    Зачем игрокам Бетиса получить не нужную травму ?
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