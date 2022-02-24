Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Украине война!»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала начало российско-украинской войны.

«Столько боли и страха!

Я нахожусь в своем родном городе (Одессе — прим. ред.) и остаюсь со своей семьей.

Я не покинула дом, чтобы заниматься любимым делом. В Украине война! Я люблю вас всех и искренне верю, что мир скоро будет восстановлен! Оставайтесь в безопасности! Ваша Даяна», — написала Ястремская.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.