Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Украине война!»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала начало российско-украинской войны.
«Столько боли и страха!
Я нахожусь в своем родном городе (Одессе — прим. ред.) и остаюсь со своей семьей.
Я не покинула дом, чтобы заниматься любимым делом. В Украине война! Я люблю вас всех и искренне верю, что мир скоро будет восстановлен! Оставайтесь в безопасности! Ваша Даяна», — написала Ястремская.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
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