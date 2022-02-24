Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Украине война!»

Украинская теннисистка надеется, что мир скоро будет восстановлен

  • 24.02.2022 16:56
  • 1893 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Украине война!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала начало российско-украинской войны.

«Столько боли и страха!

Я нахожусь в своем родном городе (Одессе — прим. ред.) и остаюсь со своей семьей.

Я не покинула дом, чтобы заниматься любимым делом. В Украине война! Я люблю вас всех и искренне верю, что мир скоро будет восстановлен! Оставайтесь в безопасности! Ваша Даяна», — написала Ястремская.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    znak51, 24.02.2022 17:20
    +2
    Правда переможе, дякую Даяно!
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