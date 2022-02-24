Шальке уберет название Газпром с футболок

Немецкий клуб «Шальке» объявил о том, что уберет со своих футболок название спонсора - компании Газпром, которая является одним из символов нынешней агрессивной России.

Газовый гигант является одним из главных спонсоров клуба.

«Шальке» принял это решение после полномасштабного вторжения в Украину.

