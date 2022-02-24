Шальке уберет название Газпром с футболок

Клуб не хочет ассоциироваться с газовым монополистом агрессора

  • 24.02.2022 16:35
  • 1446 просмотров
  • 2 комментария
Шальке уберет название Газпром с футболок
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий клуб «Шальке» объявил о том, что уберет со своих футболок название спонсора - компании Газпром, которая является одним из символов нынешней агрессивной России.

Газовый гигант является одним из главных спонсоров клуба.

«Шальке» принял это решение после полномасштабного вторжения в Украину.
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владислав Рейский, 24.02.2022 17:36
    +1
    Давно пора
    Ссылка
    Maksim Dimitrov, 24.02.2022 17:21
    +1
    Где то будет подгорать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности