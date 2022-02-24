Шальке уберет название Газпром с футболок

Немецкий клуб «Шальке» объявил о том, что уберет со своих футболок название спонсора - компании Газпром, которая является одним из символов нынешней агрессивной России.
Газовый гигант является одним из главных спонсоров клуба.
«Шальке» принял это решение после полномасштабного вторжения в Украину.
Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage: #S04 nimmt GAZPROM-Schriftzug von Trikots.— FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.