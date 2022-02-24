УТКИН: «Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день»

Российский журналист и комментатор Василий Уткин высказался о вторжении РФ в Украину



«Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.



Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал журналист в телеграм-канале.