ФОТО. Десна просит всех украинских фанатов объединиться

Черниговский клуб выступил с заявлением

  • 24.02.2022 14:10
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ФОТО. Десна просит всех украинских фанатов объединиться
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» обнародовала свою позицию относительно агрессии России против Украины.
 
«Друзья, для Украины наступило трудное время. Старайтесь не паниковать, проверить всю имеющуюся информацию, доверяйте только официальным источникам, а главное - помогайте друг другу и забудьте про все, что нас отличает. От Ужгорода до Донецка, от Одессы до Чернигова, фанаты «Десны», «Шахтера», «Металлиста», «Динамо», все мы – украинцы! Время объединиться! Верьте в наших ребят из ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!», – сказано в заявлении черниговского клуба.

Источник — Instagram

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