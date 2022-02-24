ФОТО. Десна просит всех украинских фанатов объединиться

Черниговская «Десна» обнародовала свою позицию относительно агрессии России против Украины.
«Друзья, для Украины наступило трудное время. Старайтесь не паниковать, проверить всю имеющуюся информацию, доверяйте только официальным источникам, а главное - помогайте друг другу и забудьте про все, что нас отличает. От Ужгорода до Донецка, от Одессы до Чернигова, фанаты «Десны», «Шахтера», «Металлиста», «Динамо», все мы – украинцы! Время объединиться! Верьте в наших ребят из ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!», – сказано в заявлении черниговского клуба.
Источник — Instagram
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