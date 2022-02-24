Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Плачу и молюсь за свою страну и наших людей»

Жена Малиновского опубликовала пост в соцсети

  • 24.02.2022 13:15
  • 305 просмотров
  • 2 комментария
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Плачу и молюсь за свою страну и наших людей»
© instagram.com

Роксана Малиновская, жена футболиста Руслана Малиновского, отреагировала на начало войны между Украиной и Россией.

«Рано утром Россия официально начала войну на территории Украины. Взрывают стратегические объекты, люди напуганы и паникуют. Все границы закрыты, наши с Русланом семьи в Украине».

«Плачу и молюсь за свою страну, наших людей и мой дом», - написала Роксана.

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Жаирс, 24.02.2022 13:26
    +1
    Valerie, 24.02.2022 13:22
    Які "границы закрыты"??? Чушь меле
    Тобі невідомо, що закриті всі аеропорти?
    Ссылка
    online
    Valerie, 24.02.2022 13:22
    -2
    Які "границы закрыты"??? Чушь меле
    Ссылка
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