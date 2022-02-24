Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Плачу и молюсь за свою страну и наших людей»

Роксана Малиновская, жена футболиста Руслана Малиновского, отреагировала на начало войны между Украиной и Россией.

«Рано утром Россия официально начала войну на территории Украины. Взрывают стратегические объекты, люди напуганы и паникуют. Все границы закрыты, наши с Русланом семьи в Украине».

«Плачу и молюсь за свою страну, наших людей и мой дом», - написала Роксана.

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.