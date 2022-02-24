Виктор ЦЫГАНКОВ: «Это наш дом, и никто у нас его не отнимет»

Игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал начало наступательных действий России на территорию Украины.



«До конца не верю, что все это происходит с нами. Но люблю Украину сильнее, чем когда-либо и горжусь тем, что я – украинец.



Это наш дом, и никто у нас его не отнимет. Слава нашим героям, защищающим наши границы. Слава Украине», – написал Цыганков.