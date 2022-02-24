Сергей СТАХОВСКИЙ – Путину: «Чтобы ты сдох, скотина»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину.
«Чтобы ты сдох, скотина», – написал Стаховский.
24 февраля в 05:00 лидер РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором сообщил свое решение о начале военной операции на Донбассе.
Источник — Instagram
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