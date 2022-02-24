Заявление Шахтера: «Мы выстоим!»

Донецкий «Шахтер» выступил с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.
«Мы выстоим», – сказано в заявлении донецкого клуба.
Ми вистоїмо! 🇺🇦#Україна #Ukraine pic.twitter.com/MDue4xQqvR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2022
Источник — ФК Шахтер Донецк
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