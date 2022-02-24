Сдохни, мразь. Инстаграм удалил сторис Зинченко с пожеланием смерти Путину

Украинский легионер «Манчестер Сити» и игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину.



«Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!» – написал Александр, прикрепив фото лидера страны-агрессора.



Спустя несколько минут эта история пропала из инстаграма. Зинченко подтвердил, что социальная сеть ее удалила.