Сдохни, мразь. Инстаграм удалил сторис Зинченко с пожеланием смерти Путину

Украинский легионер «Манчестер Сити» и игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину.
«Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!» – написал Александр, прикрепив фото лидера страны-агрессора.
Спустя несколько минут эта история пропала из инстаграма. Зинченко подтвердил, что социальная сеть ее удалила.
Источник — Instagram
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