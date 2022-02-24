Сдохни, мразь. Инстаграм удалил сторис Зинченко с пожеланием смерти Путину

Александр очень четко выразил свою позицию

  • 24.02.2022 11:45
  • 842 просмотра
  • 5 комментариев
Сдохни, мразь. Инстаграм удалил сторис Зинченко с пожеланием смерти Путину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» и игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину.
 
«Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!» – написал Александр, прикрепив фото лидера страны-агрессора.
 
Спустя несколько минут эта история пропала из инстаграма. Зинченко подтвердил, что социальная сеть ее удалила.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 24.02.2022 11:50
    +6
    Красава, Саня!
    Ссылка
    online
    Kovalchuk, 24.02.2022 11:59
    +3
    А я бы хотел чтобы он долго и нудно сдыхал на нашем ТРЕЗУБЕ
    Ссылка
    online
    Віталій Яценко, 24.02.2022 11:58
    +3
    Дійсно Красава! Найкрасномовніша заява за сьогоднішній день!
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    online
    Lulinnha, 24.02.2022 11:57
    +3
    Кубло орков в Кремле сжечь до тла. А труп Путлера протянуть по Красной площади....
    Ссылка
    online
    Vadya, 24.02.2022 12:04
    0
    Хто є в цій конченій мережі- розповсюджуйте!
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