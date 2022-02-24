Сергей СТАХОВСКИЙ: «Молимся за Украину. Нам это пригодится»

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на начало вторжения России в Украину.
«Молимся за Украину. Нам это пригодится», – написал Стаховский.
24 февраля в 05:00 лидер РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором сообщил свое решение о начале военной операции на Донбассе.
Источник — Twitter
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