Заявление Динамо: «Мы на своей земле, и никому ее не отдадим»

Киевское «Динамо» выступило с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.



«Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!



Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина!



СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!», – сказано в заявлении клуба.

24 лютого о 05:00 лідер РФ Володимир Путін виступив із екстреним зверненням, у якому повідомив своє рішення про початок військової операції на Донбасі.