Заявление Динамо: «Мы на своей земле, и никому ее не отдадим»

Киевский клуб поддержал украинский народ

  • 24.02.2022 10:46
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Заявление Динамо: «Мы на своей земле, и никому ее не отдадим»
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» выступило с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.
 
«Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
 
Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина!
 
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!», – сказано в заявлении клуба.

24 лютого о 05:00 лідер РФ Володимир Путін виступив із екстреним зверненням, у якому повідомив своє рішення про початок військової операції на Донбасі.

Источник — Instagram

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