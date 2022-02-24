Заявление Динамо: «Мы на своей земле, и никому ее не отдадим»

Киевское «Динамо» выступило с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины.
«Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!», – сказано в заявлении клуба.
24 лютого о 05:00 лідер РФ Володимир Путін виступив із екстреним зверненням, у якому повідомив своє рішення про початок військової операції на Донбасі.
Источник — Instagram
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