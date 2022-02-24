Криштиану РОНАЛДУ: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал ничью в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из немногих городов мира, который я научился называть домом. Отличные чувства, отличные игроки, отличная игра, это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований! Теперь у нас есть возможность закрыть вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» есть и всегда будет «Театром Мечты». И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы пойдем вперед! Вперед, Дьяволы!», — написал Роналду после матча.

С 2009 по 2018 годы Роналду защищал цвета мадридского «Реала».