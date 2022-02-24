Атлетико нацелился на полузащитника ПСЖ

Мадридский клуб намерен подписать Джоржиньо Вейналдума

  • 24.02.2022 03:13
  • 40 просмотров
  • 0 комментариев
Атлетико нацелился на полузащитника ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний нидерландский полузащитник парижского ПСЖ Джорджиньо Вейналдум желает как можно скорее покинуть французский клуб.

Футболист может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Испанский клуб заинтересован в подписании опытного хавбека.

Также к Вейналдуму проявляют интерес «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Джоржиньо защищает цвета ПСЖ с лета 2021 года после перехода из «Ливерпуля» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Вейналдум провел за парижскую команду 27 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Вейналдума составляет €25 миллионов.

Источник — Fichajes.net

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности