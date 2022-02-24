Атлетико нацелился на полузащитника ПСЖ

31-летний нидерландский полузащитник парижского ПСЖ Джорджиньо Вейналдум желает как можно скорее покинуть французский клуб.

Футболист может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Испанский клуб заинтересован в подписании опытного хавбека.

Также к Вейналдуму проявляют интерес «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Джоржиньо защищает цвета ПСЖ с лета 2021 года после перехода из «Ливерпуля» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Вейналдум провел за парижскую команду 27 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Вейналдума составляет €25 миллионов.