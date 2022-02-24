Остап МАРКЕВИЧ: «Легионеры отказывают нам из-за ситуации в стране»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги подготовительного этапа своей команды.

— Сбор проведен на высоком уровне. Мы довольны. Единственный минус – это качество полей. Хотя всегда в Анталии газоны были хорошего качества. Но в этом году в Турции была аномально холодная погода, и это сказалось на качестве полей. Многие команды жаловались на это. В остальном — все на высоком уровне.

— «Мариуполь» провел в Анталии 6 игр. Особняком стоит победа над «Шахтером»…

— Мы восприняли этот результат спокойно. Все-таки это только тренировочный матч. На этом этапе мы сконцентрированы, прежде всего, на качестве игры, а не результате. С этим у нас были проблемы в этом матче. Особенно в первом тайме. Однако любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, психологически эта победа над «Шахтером» поможет нашей молодежи.

— По кадровому потенциалу «Мариуполь» стал сильнее?

— Мы стали немножко сильнее. Мы усилили вратарскую позицию и укрепили оборону. На мой взгляд, Женя Гальчук — один из сильнейших вратарей Украины. Он хорош в «рамке» и в игре ногами. У него есть опыт и лидерские качества. Алексей Быков — это скорость и мощь. Леша — настоящий боец. Также после травмы восстановился Сергей Чоботенко. Он пропустил практически весь первый круг, поэтому его возвращение — это плюс для нас.

Илья Гулько, Эдуард Козик и Данил Гончарук выступают за юношескую сборную Украины. Возможно, они не сразу будут играть в стартовом составе, но это хорошее усиление для нас. Также подписали контракт с Даниилом Литовченко. У него хорошая скорость и он хорошо проявил себя во Второй лиге. К сожалению, из-за травмы он пропустил этот сбор.

— Это все трансферы? Или еще будут новички?

— Мы продолжаем работу в этом направлении. Мы вели переговоры с рядом легионеров. Но многие отказывают нам из-за ситуации в стране. Сейчас ведем переговоры с некоторыми футболистами. Нам нужно укрепить середину поля и, возможно, фланги. Посмотрим…

— Какова задача команды на весеннюю часть?

— Сохранить прописку в Премьер-лиге! Приложим максимум усилий, чтобы добиться поставленной цели. Уверен, если мы будем хорошо работать, и отдаваться по максимуму, то мы выполним задачу.