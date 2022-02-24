Роман БЕЗУС: «8 лет назад на нашу страну напал змей»

31-летний украинский полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Украина из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

«Украина в каждом из нас, наша история, культура, язык передается из поколения в поколение уже более 1000 лет. Мы и будем передавать ее через воспитание наших детей!!!

И я уверен, что мы будем еще более сплочены и объединены.

Это рисунки, которые Кирилл (сын — прим. ред.) носил в школу в прошлом году. И, к сожалению, 8 лет назад на нашу страну снова напал змей... Молимся, чтобы украинские герои в который раз защитили нашу землю», — написал Безус.

В активе Безуса 24 матча за сборную Украины, где он забил 5 мячей.