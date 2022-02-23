Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь тем, что я украинка»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в Твиттере сделала заявление в связи с усилением агрессии России в отношении Украины:
«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».
Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні 💙💛🇺🇦— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 23, 2022
Video made by: dorosh.raw pic.twitter.com/PFz6LqYYRa
Источник — Twitter
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Виростала, де грона калини
Щовесни під вікном розквітали,
Білим цвітом мене забавляли.
Тут волошки в волосся впітала,
Тут матусю сльозами прохала,
Щоб сорочку мені вишивала,
Тут я вперше в житті покохала!
Це моя земля! Це моя країна! |
Тут моя сім'я! Тут моя родина! |
Це ліси, поля, гори й полонини, |
Рідна ти моя Україна!
https://www.youtube.com/watch?v=yzIu70MpPlA Ірина Федишин - " Україна" (Live) (Це моя земля)
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