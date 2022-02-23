Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь тем, что я украинка»

Украинская теннисиста поддержала соотечественников

  • 23.02.2022 23:34
  • 940 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь тем, что я украинка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в Твиттере сделала заявление в связи с усилением агрессии России в отношении Украины:

«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».

Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
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    turist86, 23.02.2022 23:56
    +4
    Виростала я на Україні,
    Виростала, де грона калини
    Щовесни під вікном розквітали,
    Білим цвітом мене забавляли.
    Тут волошки в волосся впітала,
    Тут матусю сльозами прохала,
    Щоб сорочку мені вишивала,
    Тут я вперше в житті покохала!
    Це моя земля! Це моя країна! |
    Тут моя сім'я! Тут моя родина! |
    Це ліси, поля, гори й полонини, |
    Рідна ти моя Україна!
    https://www.youtube.com/watch?v=yzIu70MpPlA Ірина Федишин - " Україна" (Live) (Це моя земля)
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