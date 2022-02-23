Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь тем, что я украинка»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в Твиттере сделала заявление в связи с усилением агрессии России в отношении Украины:

«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».