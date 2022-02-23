Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Украинцы – сильная нация, правда за нами»

Форвард сборной Украины – о ситуации в стране

  • 23.02.2022 23:22
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Украинцы – сильная нация, правда за нами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выступил с заявлением в Инстаграме в связи с агрессией России:

«Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.

Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами».

Источник — Instagram

(4 голоса)

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    online
    Алексей Голяченко, 23.02.2022 23:49
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