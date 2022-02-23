Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Украинцы – сильная нация, правда за нами»

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выступил с заявлением в Инстаграме в связи с агрессией России:
«Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.
Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами».
Источник — Instagram
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