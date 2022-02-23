Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Дохе

Собралась очень сильная восьмерка

  • 23.02.2022 22:44
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Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Состоялись матчи третьего круга на соревнованиях WTA 1000 в Дохе.

К сожалению, украинские теннисистки выбыли на предыдущих этапах.

Доха. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Арина Соболенко [1] –  Жиль Тайхман – 6:2, 6:1
 Ига Свёнтек [7] –  Дарья Касаткина – 6:3, 6:0

 Кори Гауфф [14] –  Паула Бадоса [3] – 6:2, 6:3
 Мария Саккари [6] –  Джессика Пегула [9] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

 Онс Жабер [8] –  Тереза Мартинцова – 6:1, 3:6, 6:3
 Анетт Контавейт [4] –  Элиза Мертенс [16] – 6:3, 0:6, 6:2

 Гарбинье Мугуруса [5] –  Мэдисон Бренгл – 6:0, 6:2
 Алена Остапенко [15] –  Барбора Крейчикова [2] – 6:3, 6:2

Доха. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Арина Соболенко [1] –  Ига Свёнтек [7]
 Кори Гауфф [14] –  Мария Саккари [6]

Нижняя часть сетки

 Онс Жабер [8] –  Анетт Контавейт [4]
 Гарбинье Мугуруса [5] –  Алена Остапенко [15]

Источник — Sport.ua

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