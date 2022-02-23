Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Дохе

Состоялись матчи третьего круга на соревнованиях WTA 1000 в Дохе.
К сожалению, украинские теннисистки выбыли на предыдущих этапах.
Доха. Третий круг
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Жиль Тайхман – 6:2, 6:1
Ига Свёнтек [7] – Дарья Касаткина – 6:3, 6:0
Кори Гауфф [14] – Паула Бадоса [3] – 6:2, 6:3
Мария Саккари [6] – Джессика Пегула [9] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Онс Жабер [8] – Тереза Мартинцова – 6:1, 3:6, 6:3
Анетт Контавейт [4] – Элиза Мертенс [16] – 6:3, 0:6, 6:2
Гарбинье Мугуруса [5] – Мэдисон Бренгл – 6:0, 6:2
Алена Остапенко [15] – Барбора Крейчикова [2] – 6:3, 6:2
Доха. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Ига Свёнтек [7]
Кори Гауфф [14] – Мария Саккари [6]
Нижняя часть сетки
Онс Жабер [8] – Анетт Контавейт [4]
Гарбинье Мугуруса [5] – Алена Остапенко [15]
Источник — Sport.ua
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