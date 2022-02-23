ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока донецкого Металлурга в итальянской Серии С

27-летний итальянский форвард Гаэтано Монакелло сейчас выступает за клуб итальянской Серии С «Мантова». В 2012 – 2013 годах он защищал цвета донецкого «Металлурга», за который суммарно провел всего 4 матча.

Сегодня он отметился дублем в матче Серии С с «Ферральписало» и принес своей команде победу 2:1. Второй гол Монакелло получился шедевральным: