Джокович обыграл Хачанова на пути в 1/4 финала турнира в Дубае

Сербский теннисист продолжает борьбу за сохранение статуса первой ракетки мира

  • 23.02.2022 18:55
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Джокович обыграл Хачанова на пути в 1/4 финала турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу на соревнованиях ATP 500 в Дубае.
 
Во втором круге круге сербский теннисист в двух сетах одолел россиянина Карена Хачанова.
 
Дубай. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:6(2)
 
Отметим, что Джокович по итогам игровой недели может потерять статус первой ракетки мира. Более детально о возможных сценариях на графике ниже. 

Источник — Sport.ua

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