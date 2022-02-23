Джокович обыграл Хачанова на пути в 1/4 финала турнира в Дубае

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу на соревнованиях ATP 500 в Дубае.
Во втором круге круге сербский теннисист в двух сетах одолел россиянина Карена Хачанова.
Дубай. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:6(2)
Отметим, что Джокович по итогам игровой недели может потерять статус первой ракетки мира. Более детально о возможных сценариях на графике ниже.
Источник — Sport.ua
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