Джокович обыграл Хачанова на пути в 1/4 финала турнира в Дубае

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу на соревнованиях ATP 500 в Дубае.



Во втором круге круге сербский теннисист в двух сетах одолел россиянина Карена Хачанова.



Дубай. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:6(2)



Отметим, что Джокович по итогам игровой недели может потерять статус первой ракетки мира. Более детально о возможных сценариях на графике ниже.