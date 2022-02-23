Прогноз на матч Наполи – Барселона

Хотя Лига Европы является вторым по престижности турниром Старого Света, каждый сезон туда попадают клубы, которые вполне могли бы претендовать и на победу в Лиге чемпионов. Собственно, два года назад команды играли в плей-офф Лиги чемпионов. В тот раз сильнее оказалась «Барселона» (1:1 в Неаполе и 3:1 в Барселоне), но нужно напомнить, что тогда из-за пандемии между матчами прошло почти полгода.

На минувшей неделе команды также сыграли 1:1 в первом матче, но в Испании. Сейчас аналитики Parimatch дают практически равные шансы на то, кто пройдет дальше, поэтому нас ожидает зрелищное противостояние двух грандов.

На стороне итальянцев фактор домашнего поля, но при этом не следует забывать, что команда не выигрывает уже три матча подряд, все эти встречи «Наполи» сыграл с одинаковым счетом 1:1. «Барселона» сыграла вничью в двух из трех последних матчей, ничейная серия прервалась победой над «Валенсией» 4:1. Кстати, выиграли каталонцы на выезде.

В чемпионате Испании «Барселона» сейчас делит четвертую строчку с «Атлетико», до «Реала», который идет первым, 15 очков. При этом у каталонцев есть матч в запасе. «Наполи» в Серии А вместе с «Интером» второй (у нерадзури есть игра в запасе), а отставание от «Милана» - два очка.

У обеих командах серьезные задачи как в чемпионатах, так и в еврокубках. Победа в Лиге Европы над одним из грандов – хорошая мотивация. К тому же не меньше футболистов ждут хорошего результата и болельщиков. Поэтому можно не сомневаться, что мы увидим яркое футбольное шоу.