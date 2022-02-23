ВИДЕО. УПЛ не будет, война против футбола, УЕФА – мафия, травма Довбика

СРОЧНО! УПЛ может не продлить чемпионат! Если в Украине будет введено чрезвычайное положение, то футбола не будет? Что будет с украинскими клубами? Как это отразится на сборной Украины, готовящейся к матчам за выход на чемпионат мира в Катаре? Возможны варианты продления УПЛ и тд. Почему футболисты не говорят о войне? Как травма Довбика отразится на сборной и Днепре-1? И почему УЕФА (мафия) не перенесет финал ЛЧ из России? Главные новости украинского футбола уже здесь!



00:00 Привет неравнодушным!

01:09 УПЛ не продлят?

15:30 Травма Довбика: что со сборной и клубом?

21:55 Почему УЕФА и ФИФА игнорируют российскую агрессию?

29:27 Молчание украинских футболистов – стыд!

36:45 Не будьте равнодушны!