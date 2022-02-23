Металлист обыграл 13-кратного чемпиона Кыргызстана

Гол Эдуарда Сарапия в дебюте встречи с кыргызстанским «Дордоем» принес «Металлисту» шестую победу в шести матчах третьего турецкого сбора.
Спаррингом с 13-кратным чемпионом Кыргызстана харьковская команда закрыла игровую программу зимней подготовки.
Товарищеский матч
«Металлист» — «Дордой» — 1:0
Гол: Сарапий, 7.
Источник — ФК Металлист
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