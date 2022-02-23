ФОТО. Шахтер провел спарринг с юношеским составом

Утром 23 февраля подопечные Роберто Де Дзерби провели в Святошино тренировку совместно с юношеским составом.
«Оранжево-черные» распределились на две группы с одинаковой программой. Всему предшествовало теоретическое занятие, а затем проводилась тренировочная игра против «Шахтера» U19 – два тайма по 30 минут.
Уже в пятницу команда отправится в Харьков, где в субботу, 26 февраля, в 17:00 должен состояться матч 19-го тура Премьер-лиги «Металлист 1925» – «Шахтер».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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