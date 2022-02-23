Bild заменит рекламу Газпрома на форме Шальке на слоган «Свободу Украине»

Крупное немецкое издание Bild сообщает, что больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского «Газпрома» на футболках «Шальке».



Вместо лого будет красоваться надпись «Свободу Украине!»



«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.



Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!



Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну», – сказано в сообщении издания.