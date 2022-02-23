Bild заменит рекламу Газпрома на форме Шальке на слоган «Свободу Украине»

Немецкая газета выразила протест против агрессивной политики РФ

  • 23.02.2022 16:10
  • 3793 просмотра
  • 5 комментариев
Bild заменит рекламу Газпрома на форме Шальке на слоган «Свободу Украине»
© Bild

Крупное немецкое издание Bild сообщает, что больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского «Газпрома» на футболках «Шальке».
 
Вместо лого будет красоваться надпись «Свободу Украине!» 
 
«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.
 
Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!
 
Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну», – сказано в сообщении издания.

Источник — Bild

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Tagyler, 23.02.2022 16:16 (изменен)
    +9
    Ты читать не умеешь, клуб не снимает рекламу спонсора))) Это Газета будет печатать фотографии Шальке без логотипа в своих спортивных рубриках)) так что если ты и с детства => то за газету Bild.
    Проверяй источники вначале инфы;)
    Ссылка
    VadyaMetal, 23.02.2022 17:28
    +3
    potemkin78, 23.02.2022 16:25
    могут и штраф впаять
    Штраф за то, что частное издание фотошопит свои страницы по своему усмотрению и никого при этом не оскорбляет и не призывает к насилию? - Вряд-ли...
    Ссылка
    online
    turist86, 23.02.2022 17:34
    0
    скоро німці згадають пісню "Москов, Москов"
    https://www.youtube.com/watch?v=F2BZ2M8OEmw Dschinghis Khan Moskau / Чингисхан Moscow 1979
    Ссылка
    AntiDinamoAnti, 23.02.2022 16:12
    -2
    З дитинства за Шальке
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 16:25
    -11
    могут и штраф впаять
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности