Александр БАНДУРА: «В Минае я быстро вписался в коллектив»

Одним из зимних новичков «Миная» стал 35-летний украинский вратарь Александр Бандура, ранее выступавший за «Рух». Футболист поделился впечатлениями о проведенном в Турции этапе подготовки.
«Несмотря на то, что знакомых среди футболистов «Mиная» почти не оказалось, я быстро вписался в коллектив. Кстати, мне очень понравился микроклимат в команде, это может стать весомым подспорьем в выполнении главного задания на сезон: сохранения прописки в элите.
Что касается моего непосредственного участия в Турции в контрольных поединках, то игровой практикой я был обеспечен. Mожет, и хотелось чаще играть, однако на этом этапе тренерскому штабу важно было убедиться в возможностях каждого подопечного, поэтому всем был предоставлен шанс проявить себя», — считает Бандура.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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