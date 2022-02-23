Анатолий ТРУБИН: «Жду вас на трибунах. Сейчас это важно для всех»

20-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин ждет старта второй части сезона УПЛ.
«Соскучился по стадиону и болельщиками.
Уже в субботу первый матч в этом году. Несмотря на то, что это будет игра на выезде, жду вас на трибунах. И в этом, и в следующих матчах, конечно.
Сейчас это важно для всех», — написал Трубин.
В поединке 19-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде сыграет с харьковским «Металлистом 1925». Поединок состоится в субботу, 26 февраля, в 17:00.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.