Экс-игрок Шахтера покинул клуб Второй лиги

Защитник Николай Павлюк, полузащитник Адриан Пуканыч и нападающий Алишер Якубов больше не являются игроками «Эпицентра».

26-летний Павлюк в нынешнем сезоне Второй лиги провел 5 матчей, 38-летний Пуканыч выходил на поле в 7 поединках, а 29-летний Якубов сыграл 13 раз и отметился 3 голами.

С 2000 по 2009 годы контракт Пуканыча принадлежал донецкому «Шахтеру».

«Эпицентр» занимает 5-е место в группе А Второй лиги. Первый официальный матч 2022 года команда Олега Надуды проведет 26 марта на выезде против «Мункача».