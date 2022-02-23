Экс-игрок Шахтера покинул клуб Второй лиги

Защитник Николай Павлюк, полузащитник Адриан Пуканыч и нападающий Алишер Якубов больше не являются игроками «Эпицентра».
26-летний Павлюк в нынешнем сезоне Второй лиги провел 5 матчей, 38-летний Пуканыч выходил на поле в 7 поединках, а 29-летний Якубов сыграл 13 раз и отметился 3 голами.
С 2000 по 2009 годы контракт Пуканыча принадлежал донецкому «Шахтеру».
«Эпицентр» занимает 5-е место в группе А Второй лиги. Первый официальный матч 2022 года команда Олега Надуды проведет 26 марта на выезде против «Мункача».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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