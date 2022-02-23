Барселона предложила Аспиликуэте двухлетний контракт

Каталонская «Барселона» предложили 32-летнему испанскому правому защитнику лондонского «Челси» Сесару Аспиликуэте двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Соглашение футболиста с «синими» рассчитано до конца июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.
Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 31 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €11 миллионов.
В активе игрока 36 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.
Источник — Sport.es
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