Барселона предложила Аспиликуэте двухлетний контракт

Каталонская «Барселона» предложили 32-летнему испанскому правому защитнику лондонского «Челси» Сесару Аспиликуэте двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Соглашение футболиста с «синими» рассчитано до конца июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 31 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €11 миллионов.

В активе игрока 36 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.